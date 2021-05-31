31 Mayıs Pazartesi Esra Erol canlı izle! Esra Erol canlı izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı izle! Esra Erol iletişim! Esra Erol kaçta başlıyor? Esra Erol bugün canlı izle! Esra Erol canlı! 31 Mayıs Pazartesi Esra Erol canlı izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı izle!Esra Erol iletişim! Esra Erol kaçta başlıyor? Esra Erol bugün canlı izle! Esra Erol canlı! 31 Mayıs Pazartesi Esra Erol canlı izle!

ESRA EROL ÖMER-EMRE OLAYI



Esra Erol'un programında 20 yıldır görmedikleri annelerine kavuşan Ömer ve Emre kardeşlerin yaşadıkları izleyicileri ekrana kilitledi. Dün gözyaşları içinde annelerine kavuşan kardeşler, Esra Erol'u da ağlattı.

Ömer ve Emre Açıkgöz kardeşler, 20 yıldır görmedikleri annelerini bulmak için ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurdu. Annelerinin İzmir'de yaşadığını öğrenen Ömer ve Emre, bir de erkek kardeşleri olduğunu öğrendi. 3 kardeşin canlı yayında buluşması izleyicileri kahkahaya boğarken anne Lamiye de evlatlarını görmek için canlı yayına çıktı.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Esra Erol'un sunumu ile ekrana gelen program saat 16:20'de yayın hayatına başlamakta.

ESRA EROL CANLI İZLE!