31 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi
SPOR BAKANLIĞI12.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen Red Bull Chess Masters final yayınına katılacak.
31.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:36
SPOR BAKANLIĞI
12.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen Red Bull Chess Masters final yayınına katılacak.
BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar günü izinli geçirecek. Antalyaspor maçının hazırlıkları yarın çift antrenmanla sürecek.
GALATASARAYGünü izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek
AVRUPA'DAN FUTBOL16.30 Mönchengladbach - Union Berlin
19.00 Paderborn - Borussia Dortmund
Kaynak: DHA