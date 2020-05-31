31 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi SPOR BAKANLIĞI12.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen Red Bull Chess Masters final yayınına katılacak.

SPOR BAKANLIĞI 12.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen Red Bull Chess Masters final yayınına katılacak. BEŞİKTAŞ Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek. Antalyaspor maçının hazırlıkları yarın çift antrenmanla sürecek. Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek. Antalyaspor maçının hazırlıkları yarın çift antrenmanla sürecek. GALATASARAYGünü izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek AVRUPA'DAN FUTBOL16.30 Mönchengladbach - Union Berlin 19.00 Paderborn - Borussia Dortmund

Kaynak: DHA