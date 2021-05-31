31 Mayıs Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Yeni Kabine (Bakanlar Kurulu) toplantısı ne zaman 2021?

Yeni kabine kararları sonrası alınacak kararlar öncesi "31 Mayıs Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Yeni Kabine (Bakanlar Kurulu) toplantısı ne zaman 2021?" Soruları araştırılmaya başladı. 1 Haziran normalleşme takvimi kararları için gözler kabine toplantısına çevrildi. Birçok vatandaş kademeli normalleşme sürecinin 1 Haziran itibarıyla sona ermesinden dolayı yeni normalleşme takvimini merak ediyor. İşte detaylar...

31 Mayıs Kabine Toplantısı saat kaçta? Türkiye'de milyonları normalleşme heyecanı sardı. 1 Haziran'dan itibaren tam açılma bekleniyor. Karar öncesi Kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Sıklıkla "Kabine ne zaman toplanacak?" sorusu yöneltiliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın toplantısı sonrası saat 20.00 gibi halka seslenmesi bekleniyor.

EN SON HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

HAFTA SONU KISITLAMASINA DEVAM: Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma günleri 21.00'den başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Bu tedbirler 1 Haziran'a kadar uygulanacak.

DÜĞÜN, NİŞAN VE KINA YOK: Evlendirme işlemleri sürecek. Ancak toplu düğün, nişan, kına yapılamayacak. Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma veya bakım merkezlerinde uygulanan ziyaretçi kısıtlaması devam edecek. Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri, yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.

TOPLU TAŞIMADA YÜZDE 50 SINIRI: Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanan yüzde 50 kapasite sınırlamasına devam edileceği bildirilen genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler veya çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

SEYAHAT SERBESTLİĞİ: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması yok. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verilecek.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine toplantısında alınacak yeni karara göre, düğün salonlarının belli sayıda misafir ağırlamak şartıyla açılabileceği gündemde.

Düğünlerin, ilk etapta açık alanlarda, aşılamanın artması halinde kapalı alanlarda da yapılması bekleniyor.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısı'nda konunun ele alınması bekleniyor. Vaka sayısındaki düşüşün sürmesi durumunda, 1 Haziran'da kafe ve restoranlar açılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Eğitim alanında atılacak adımlar da Kabine toplantısında ele alınacak. Bakan Selçuk, "Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.