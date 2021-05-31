31 Mayıs kabine toplantısı kararları nelerdir? İçişleri bakanlığı yeni normalleşme kararlarına yönelik genelge yayımlandı mı?

Herkesin merakla beklediği yeni normalleşme kararlarına yönelik düzenlenen kabine toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Alınan kararlara yönelik detaylar merak ediliyor. Peki, 31 Mayıs kabine toplantısı kararları nelerdir? İçişleri bakanlığı yeni normalleşme kararlarına yönelik genelge yayımlandı mı? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Herkesin merakla beklediği yeni normalleşme kararlarına yönelik düzenlenen kabine toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Alınan kararlara yönelik detaylar merak ediliyor. Peki, 31 Mayıs kabine toplantısı kararları nelerdir? İçişleri bakanlığı yeni normalleşme kararlarına yönelik genelge yayımlandı mı? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

31 MAYIS KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

-Haziran ayı boyunca hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

-Hafta sonu kısıtlaması sadece Pazar günü olup Cumartesi akşam 22.00'den Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek.

-Restoran, lokanta kafeteryalar saat 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis şeklinde yapılacak. Pazar günü bu mekanlarda sadece paket servisi olacak.

-Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu belirli kurallarla 07.00-21.00 saatlerinde Pazar günleri hariç çalışacak.

-Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 hazirandan itibaren başlayacak.

- Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak.

-Kamu kurumlarındaki esnek mesaisi uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YENİ NORMALLEŞME KARARLARINA YÖNELİK GENELGE YAYIMLADI MI?

31 Mayıs günü yapılan kabine toplantısı sonucu alınan kararları Erdoğan açıkladı. Konuya ilişkin detayları merak eden vatandaş gözlerini İçişleri Bakanlığına dikti. En son alınan yeni normalleşme kararlarına yönelik genelge henüz açıklanmadı. Ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi yok.