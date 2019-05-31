31 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantepli futbolculardan şampiyonluk değerlendirmesi Oğulcan Çağlayan: Süper Lig çok güzel bir kulüp kazandı"Çok mutlu ve gururluyuz""Bu takım çok iyi yerlere gelecek"Ahmet Kesim: Sşmpiyonluk Gaziantep halkına armağan olsun"Şampiyonluğun tadını...

31 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantepli futbolculardan şampiyonluk değerlendirmesi 

Oğulcan Çağlayan: Süper Lig çok güzel bir kulüp kazandı
"Çok mutlu ve gururluyuz"
"Bu takım çok iyi yerlere gelecek"

Ahmet Kesim: Sşmpiyonluk Gaziantep halkına armağan olsun
"Şampiyonluğun tadını çıkaralım, yeni sezona bakacağız"

A MİLLİ TAKIM
18: 30 A Milli Futbol takımı, Antalya'daki hazırlık kampında çalışmalarını sürdürecek (En az 15 dakika açık)

BASKETBOL
-Tahincioğlu BSL-
19: 00 Anadolu Efes - Galatasaray


Kaynak: DHA
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