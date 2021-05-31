31 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
04:30 Spor Artı
06:00 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
06:35 Euro 2020 Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
09:35 Euro 2020 Magazin
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
13:00 Spor Bülteni
13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
13:50 Avrupa Şampiyonası Finaller
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
20:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
21:00 Aktüel Futbol
23:05 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com