31 Mayıs 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 31 Mayıs Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31497 sayılı Resmi Gazete
31 Mayıs tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 31 Mayıs Pazartesi günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 31 Mayıs Pazartesi 2021 Resmi Gazete...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Türk İslam Düşünce Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mantar Üretim ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği