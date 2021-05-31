31 Mayıs 2021 borsa açık mı ? Borsa hafta sonları açık mı? Borsa yarın açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul çalışma saatleri!

Borsa ne zaman açılıyor 2021? sorusu dolar ve euronun seyrini takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Borsa İstanbul'da borsa açılış saati ve kapanış saati merak ediliyor. Ülkemizde ve dünyada piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için oldukça merak edilen borsa saat kaçta açılıyor? 2021 borsalar kaçta açılır, kapanır? Borsa ne zaman açılır? Borsa İstanbul açılış kapanış saatleri! Borsa hafta sonu açık mı?