31 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
03:00 Maç Saati
04:45 Sezonun Golleri
05:00 Taraftar
06:00 TFF 1. Lig Goller
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Gamer
08:00 Maç Saati
09:45 TFF 1. Lig Goller
10:00 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Süper Lig Maç Özetleri
12:45 TFF 1. Lig Goller
13:00 Man. City - Chelsea
15:00 Özel Röportaj
16:00 EFL Championship Geniş Özet
17:00 Morecambe - Newport County
19:00 Kupa Seremonisi
19:45 Özel Röportaj
20:00 Spor Turu
21:00 Transfer
22:30 Sezonun Golleri
23:00 Maç Saati
Kaynak: InterSinema.com