31 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı 31 Mayıs 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 İngiltere Premier Lig Goller 00:55 Takvim Yaprakları 00:55 Efsanelerin İzinde 01:00 Wolfsburg - E.Frankfurt 01:00 Inter - Napoli 02:40 Süper Lig Goller 02:50 TFF 1. Lig Goller 03:00 Türkiye - Belçika 03:00 Liverpool - Tottenham 04:40 Wolfsburg - E.Frankfurt 04:40 Siyah Beyaz Anılar 04:55 Spor Kitaplığı 04:55 Takvim Yaprakları 05:00 Unutulmaz Maçlar 06:40 Almanya Bundesliga Özetler 06:40 İngiltere Premier Lig Goller 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Şili - Almanya 08:45 Spor ve Sağlık 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Salto 09:00 Bir Oyundan Fazlası 09:30 Orhan Ayhan'la 10:00 Unutulmaz Maçlar 11:45 La Liga Goller 11:45 Almanya Bundesliga Özetler 12:00 Ustalara Saygı 12:55 Kamu Spotu İşte Spor 13:00 Spor Bülteni 13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 Liverpool - Tottenham 14:00 Liverpool - Manchester City 15:45 Almanya Bundesliga Özetler 15:45 Almanya'dan Futbol 15:55 Kamu Spotu İşte Spor 16:00 Galatasaray - Fenerbahçe 16:25 Wolfsburg - E.Frankfurt 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:00 Spor Bülteni 18:15 Almanya'dan Futbol 18:30 Unutulmaz Maçlar 19:00 Maradona Belgeseli 19:55 Kamu Spotu Evde Spor 20:00 Spor Bülteni 20:30 Süper Lig Özetler 21:00 Dortmund - Eintracht Frankfurt 22:40 Süper Lig Goller 22:50 TFF 1. Lig Goller 23:00 Arnavutluk - Türkiye 23:00 Türkiye - Fransa Kaynak: InterSinema.com