31 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
31 Mayıs 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:55 Takvim Yaprakları
00:55 Efsanelerin İzinde
01:00 Wolfsburg - E.Frankfurt
01:00 Inter - Napoli
02:40 Süper Lig Goller
02:50 TFF 1. Lig Goller
03:00 Türkiye - Belçika
03:00 Liverpool - Tottenham
04:40 Wolfsburg - E.Frankfurt
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Spor Kitaplığı
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Unutulmaz Maçlar
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:40 İngiltere Premier Lig Goller
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Şili - Almanya
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:00 Bir Oyundan Fazlası
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Unutulmaz Maçlar
11:45 La Liga Goller
11:45 Almanya Bundesliga Özetler
12:00 Ustalara Saygı
12:55 Kamu Spotu İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Liverpool - Tottenham
14:00 Liverpool - Manchester City
15:45 Almanya Bundesliga Özetler
15:45 Almanya'dan Futbol
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 Galatasaray - Fenerbahçe
16:25 Wolfsburg - E.Frankfurt
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Bülteni
18:15 Almanya'dan Futbol
18:30 Unutulmaz Maçlar
19:00 Maradona Belgeseli
19:55 Kamu Spotu Evde Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Dortmund - Eintracht Frankfurt
22:40 Süper Lig Goller
22:50 TFF 1. Lig Goller
23:00 Arnavutluk - Türkiye
23:00 Türkiye - Fransa
Kaynak: InterSinema.com