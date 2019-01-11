31 Mart Yerel Seçimleri Öncesi 81 İl Valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İmzalı "Seçim...
IHAAW120741-SIY/11-01-2019- 31 Mart yerel seçimleri öncesi 81 il valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Seçim Tedbirleri" genelgesi gönderildi.
IHAAW120741-SIY/11-01-2019
- 31 Mart yerel seçimleri öncesi 81 il valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Seçim Tedbirleri" genelgesi gönderildi. Genelgeye göre, illerde seçimlerin anlık takibinin yapılabilmesi için Seçim Koordinasyon Merkezleri kurulacak. 11.01.2019 12: 07: 41 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA