31 Mart Yerel Seçimleri'nde 'ölüye oy kullandırma' davasında 5 sanığa beraat

03.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:13

31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin açılan davalarda mahkemeden ilk karar çıktı. Kadıköy'de bir sandıkta vefat eden kişinin yerine oy kullanıldığı iddiası üzerine hakkında "görevi ihmal" suçundan 1'er yıla kadar hapsi istenen 5 sanık hakkında beraat kararı verildi.



31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kadıköy'deki bir sandıkta vefat eden kişinin yerine oy kullanıldığı iddiası üzerine 5 sanığın "görevi ihmal" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 4 tutuksuz sanık katılırken avukatları da salonda hazır bulundu.



"Yanlış yere imza atılmasıyla ilgili bilgim yoktur"



Sanıklardan apartman görevlisi A.Ç. savunmasında, "Olay günü sandıkta görevliydim. Biz dönüşümlü olarak gelen kişilerin kimliklerini kontrol ederek oylarını kullandıkları esnada imzalarını alıyorduk. Ancak bunu tek kişi tarafından yapılması zor olacağı için hepimiz tarafından da yapıldığı oldu. Ali Köprülü, daha önce vefat eden annesinin yerine imza atmış. Benim Ali Köprülü'nün yanlış yere imza atmasıyla ilgili bilgim yoktur. Kendisini tanımam" diyerek beraatini istedi.



"Seçim sonucunu etkileyecek bir hata değildir"



Sanık Ö.İ. öğretmen olduğunu söyleyerek, "Ben de sandıktaki görevlilerden biriydim. Seçim sürecinde herkesin kimliğini kontrol edip imzalarını alarak süreci bitirip sayımı yaptığımızda hiçbir eksik hususa rastlamadık. Kimlik kontrolü ve oy kullanmadan sonraki imza atma işlemini hepimiz dönüşümlü olarak yapıyorduk. Ali Köprülü isimli kişiyi tanımam. Seçim sonucunu etkileyecek bir hata değildir. Yorgunluktan veya yoğunluktan kaynaklanan şekli bir hatadır. Beraatimi istiyorum" dedi.



Sanıklardan öğretmen E.Ö., "Oy kullanma sürecinde zarf sayımı, oy pusulasının mühürlenmesi ve tekrardan sayılması işlemlerini yaptım. Gelen kişilerin nüfus cüzdanlarını kontrol ve imza alma işlemini yapmadım. Ali Köprülü isimli kişiyi tanımıyorum. Bilgim yoktur" diye konuştu.



Sanık Z.G. ise psikolog olduğunu söyleyerek, "Ben de sandık kurulu üyesiydim. Oy pusulasının açılması, mühürlenmesi ve sayılması aşamasında görevliydim. Nüfus cüzdanlarını kontrol ve imzaların atıldığı süreçte görev yapmadım. Bu işlemi dönüşümlü olarak yapmadık. Kimin yaptığını net olarak söyleyemeyeceğim kendi görevimle ilgileniyordum. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.



"Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır"



Bunun üzerine söz alan sanık E.Ö.'nün avukatı, "Müvekkilin bu olayla ilgili bilgisi yoktur. Müvekkilin suç kastı yoktur. Beraatini istiyoruz" dedi. Sanık Z.G.'nin avukatı söz alarak, "Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Sehven yapılan bir hatadır" dedi.



5 sanığa beraat



Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek beraatlerini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, 5 sanık hakkında yüklenen suçun işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat karar verdi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kadıköy'deki bazı sandıklarda usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin 16 Eylül 2019 tarihinde dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de kurulan 2081 numaralı sandıkta seçmen olarak kayıtlı olan Müveddet Köprülü'nün 23 Mart 2019 tarihinde vefat etmesine rağmen seçmen listesinde adının karşısına imza atılıp oy kullanıldığı belirtildi.



Tanık olarak ifadesi alınan ölen şahsın oğlu Ali Köprülü'nün vefat eden annesinin oy kullanmasının mümkün olmadığını, seçim günü isimlerin alt alta olmasından dolayı sehven annesinin adının karşısına imza attığını, buna karşılık kendi adının karşısına imza atmadığını, oraya atılan imzanın kime ait olduğunu bilmediğini söylediği kaydedildi.



Seçim evrakı içeriği ve toplanan delillere göre 5 şüphelinin sandıkta kimlik kontrolüne ilişkin görevi ihmal ederek kayıtlı olmayan bir kişinin oy kullanmasına sebep oldukları gerekçesiyle "görevi ihmal" suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA