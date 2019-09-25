31 Mart yerel seçimleri: Kadıköy ve Ataşehir'de 41 sandık başkanı hakkında hapis istemi
31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası: Kadıköy ve Ataşehir'de 41 sandık başkanı ve üyesi hakkında hapis cezası istendi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 ayrı dava açıldı.
Kadıköy ve Ataşehir'de seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 41 sandık başkanı ve üyesi şüpheli hakkında "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezası istendi. Euronews.com'da Görüntüle