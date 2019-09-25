31 Mart yerel seçimleri: Kadıköy ve Ataşehir'de 41 sandık başkanı hakkında hapis istemi

31 Mart yerel seçimleri: Kadıköy ve Ataşehir'de 41 sandık başkanı hakkında hapis istemi

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası: Kadıköy ve Ataşehir'de 41 sandık başkanı ve üyesi hakkında hapis cezası istendi

25.09.2019 15:30
31 Mart yerel seçimleri: Kadıköy ve Ataşehir'de 41 sandık başkanı hakkında hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 ayrı dava açıldı.


Kadıköy ve Ataşehir'de seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 41 sandık başkanı ve üyesi şüpheli hakkında "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezası istendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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