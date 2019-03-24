31 Mart'tan Sonra En İyi Projeleri Üretmeye Devam Edeceğiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "31 Mart'tan sonra Allah'ın izniyle en iyi projeleri ülkemiz ve milletimiz için üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, Kahramankazan'ın Satıkadın Mahallesi Ovalılar Sitesini ziyaretinde, vatandaşlara hitap etti. Millete hizmet için Anadolu'yu karış karış gezdiklerini belirten Selçuk, aşkla çalışıp hiç yorulmadıklarını söyledi.

AK Parti'nin milletin partisi ve milletin kendisi olduğunu ifade eden Selçuk, "Biz sadece seçim dönemlerinde değil her zaman milletiyle beraber olan bir liderin izinden yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk, Kahramankazan'ın 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerle mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu anımsatarak, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilerine şifalar diledi.

"Projelerin yeni dönemde üst seviyelere taşınacağına inanıyorum"

Kahramankazan'ın kendileri için mücadele şuurunun yanında üretim, çalışma ve kalkınma bakımından da özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Selçuk, ilçeye önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Selçuk, Kahramankazan'ın 31 Mart'ta da gönül belediyeciliğini tercih edeceğine yürekten inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Malumunuz Kahramankazan insana hizmet konusunda ödüllü bir ilçe. İlçemiz, '12 yıldız şehri' ödülü almış örnek bir belediyeye sahip. Ben bu anlamda üç dönem Kazan'a sağladığı kazanımlardan ötürü Lokman Ertürk'ü tebrik ediyorum. Bu projelerin yeni dönemde Belediye Başkan adayımız Serhat Oğuz ile çok daha üst seviyelere taşınacağına inanıyorum. İnşallah Kazan daha da gelişecek. Benim Kazanlı kahraman hemşehrilerim hizmetin de yatırımın da en iyisini hak ediyor. 31 Mart'tan sonra Allah'ın izniyle en iyi projeleri ülkemiz ve milletimiz için üretmeye devam edeceğiz."

Programa, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, 15 Temmuz Gazisi Türkan Güder ile 15 Temmuz Şehidi Ömer Takdemir'in ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Selçuk, programın ardından Kazan Et Kombinasını ziyaret ederek, buradaki esnafla bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA