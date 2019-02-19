Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kendilerini "bal yapmayan arı olmakla" itham ettiğini belirterek, "31 Mart, kraliçe arıyı kovanda değiştirme günüdür" dedi.

Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın ile birlikte mart ayında tamamlanması planlanan çağrı merkezi binasında incelemeler yapan Savaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada hedeflerinin kentin istihdam, ihracat ve yatırım kapasitesini artırmak olduğunu belirtti.

Açılacak çağrı merkeziyle ilk etapta 300, 1 yıl içinde ise bin kişiye iş sağlanacağını söyleyen Savaş, Büyükşehir Belediyesi'nin kentin bir cazibe merkezi olması, üretimini artırması konusunda bir faaliyetini görmediklerini savundu.

Savaş, şöyle konuştu:

"CHP'li belediye başkanı bize 'bal yapmayan arı' diyor. Biz çiftçi çocuğuyuz. Herkes de kovanı, işçi arıyı, kraliçe arıyı bilir. Biz işçi arıyız. Yaptığımız hizmetler ortada. Ben merak ediyorum kraliçe arı ne yapıyor ? Kraliçe arı organizasyon anlamında hiçbir şey yapmıyor. Üniversiteyle, muhtarlarla, bürokrasiyle diyalog kurmuyor. Organizasyondan yana olmayan bir kraliçe arı var. 31 Mart, kraliçe arıyı kovanda değiştirme günüdür. Biz işçi arı olarak çalışmaya devam edeceğiz"

Kaynak: AA