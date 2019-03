AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Geldiğimiz noktada hak edilmiş bir vatanda bedeli ödenmiş bir demokrasiyle yaşıyoruz, bedeli ödenmiş bir egemenliğin altında imzamız var. O yüzden hak edilmiş vatanımıza göz dikenlere, demokrasimizi zayıflatmak isteyenlere bir kere daha 31 Mart günü en güçlü cevabı vereceğiz." dedi.

Çelik, Çukurova ilçesi Kenan Evren Bulvarı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, gösterilen birlik ve beraberliğin Türkiye'nin karşısında olanların, Türkiye'nin tökezlemesini isteyenlerin moralini bozduğunu kaydetti.

Çukurova'da, kurşunlanan, kurşunların uçtuğu değil, çiçeklerin uçtuğu belediye istediklerini belirten Çelik, "Cumhur İttifakı'nın karşısında olan kim varsa ne söylediğini baştan sona dinlediniz. Memleket için hiçbir projeleri yok. Tek istedikleri şey 'Cumhur İttifakı zayıflasın, Türkiye'nin şimdiye kadar yürüdüğü yoldan geri çevirmek isteyenlerin eli güçlensin, Türkiye tökezlesin.' Peki bir gün, bir saat sonrası için söyleyebilecekleri bir şey var mı? Yok." diye konuştu.

Çukurova Belediyesi ile ilgili geçmişte çıkan haberlere değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Sürekli olarak basına 'Çukurova Belediyesi kurşunlandı, Çukurova Belediyesinde ateş edildi, Çukurova Belediyesinde çatışma çıktı.' şeklinde haberler yansıdı. Bu Adana'ya da, Çukurova'ya da yakışmayan bir tablo. Şimdi biz yeni dönemde, 'Çukurova Belediyesine gelen vatandaşlarımız güllerle karşılandı, karanfillerle uğurlandı, hizmetle karşılandı, duayla uğurlandı' diye yepyeni bir belediyecilik dönemi başlatmak istiyoruz. Bunu yapacağız, başaracağız."

"31 Mart günü en güçlü cevabı vereceğiz"

Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin ise Çelik, "Bütün dünya bu katili kınarken, lanetlerken, CHP Genel Başkanı ne yaptı, katili lanetlemek, kınamak yerine tutttu, 'İslam dünyası kendisini sorgulasın' dedi." ifadesini kullandı.

Çelik, saldırıyı gerçekleştiren teröristin silahının üstünde bazı semboller olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu cani 70 sayfalık manifesto yayınlıyor. Aziz İstanbul'un bizim vatanımız olmasına karşı çıkıyor. 'Ayasofya'nın, camilerin minarelerini yıkarız' diyor. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'nin katıldığı İstanbul mitinginde bir milyon 600 bin vatandaşımız, o mitinge katılarak 'Dün burdaydık, bugün burdayız, ebediyete kadar burada olacağız.' dedi. O katil, hangi tarihle mücadele ettiğini iyi biliyor. Asıl üzerinde düşünülmesi gereken nokta, o katili kınayacağı yerde 'İslam dünyası kendisine baksın' diyenler. Yani milletin tarihini bilmeyenler, o yüzden milletin tarifini de bilmeyenler."

Çelik, teröristin "Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürürsek Türkiye'yi durdurabiliriz" dediğini anlatarak, "Bu katiller her şeyi hesap ediyorlar, bir şeyi hesap edemiyorlar. O da sizin varlığınızı, sizin gücünüzü, dirayetinizi hesap edemiyorlar. Biz bu memleketi kendimize vatan kılarken, her karışının bedelini ödedik, her saniyesinin bedelini ödedik. Şimdiye kadar var olduğumuz her parçanın bedelini en güçlü şekilde ödedik. Geldiğimiz noktada hak edilmiş bir vatanda bedeli ödenmiş bir demokrasiyle yaşıyoruz, bedeli ödenmiş bir egemenliğin altında imzamız var. O yüzden hak edilmiş vatanımıza göz dikenlere, demokrasimizi zayıflatmak isteyenlere bir kere daha 31 Mart günü en güçlü cevabı vereceğiz." diye konuştu.

Çelik, Türkiye'nin her alanda gelişmesini ve büyümesini sürdürdüğünü vurgulayarak, bunları yaparken de gücü milletten aldıklarını söyledi.

Sandığın büyük bir nimet olduğunu ve başkaları gibi seçimden korkmadıklarının altını çizen Çelik, "Seçim, bu milletin en büyük zenginliği olan sizlerin, vatandaşlarımızın talimatlarını almak için bir fırsattır. Demokrasiye inanan bir siyasetçi için sizin talimatınızı almak büyük bir nimettir. Mahalle mahalle, semt semt, ilçe ilçe sizin talimatınızı aldık. Talimatlarınızı yerine getirmek üzere 31 Mart'ta sizden yetki istiyoruz. Talimatlarınızı yerine getirecek bir gücümüz, kararlılığımız, vizyonumuz olmasa bu yetkiyi istemeyiz, o yetki bize haram olur. Talimatlarınızı yerine getirmek istiyoruz, bunun için hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir"

Çelik, karşılarındaki partilerin yönetimlerini eleştirdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Yanlış ilişkilere giriyorlar. Kirli ittifaklara giriyorlar, Türkiye için yanlış projeler ortaya koyuyorlar. Hangi parti olursa olsun, karşımızdaki partilerin yönetimlerini eleştirmemize rağmen bütün partilerin tabanlarındaki vatandaşlarımız bizim kardeşlerimizdir. Hepimizin adı farklı olabilir, kimliği farklı olabilir, kökeni farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Onun için iki şey yapacağız. Seçime katılım oranının yüksek olması çok önemli. Küskün, kırgın olan kardeşlerimiz, komşularımız varsa sandığa götüreceğiz. İkincisi de bütün partilerin tabanlarındaki kardeşlerimizi gezeceğiz."

Yapılan işin sadece bir belediye başkanı seçmekten ibaret olmadığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Karşımızda nasıl bir cephe oluştuğunu görüyorsunuz. Türkiye'nin ekonomisine, demokrasisine nasıl saldırı yapıldığını görüyorsunuz. Terör örgütünün ileri gelenlerinin, teröristlerin, kimlerin desteklenmesiyle ilgili çağrı yaptığını, Kandil'den yaptıkları çağrılarda görüyorsunuz. Yapacağımız iş bir belediye başkanı seçmenin yanı sıra aynı zamanda Türkiye tökezlesin isteyenlere, Türkiye zayıflasın isteyenlere en büyük cevabı vermek olacaktır. Türkiye'nin güçlenmesi için Türkiye'nin kuvvetlenmesi için duası, gönlü, düşüncesi bizle olanlara en güzel cevabı, selamı göndermiş olacaksınız."

Yeni Zelanda'da saldırı olduğunda sadece Türkiye'nin heyet gönderdiğine dikkati çeken Çelik, "Uygur Türklerine sahip çıkan sadece Türkiye'dir. Gazze'ye, Filistin'e sahip çıkan sadece Türkiye'dir. Bizim fiziki sınırlarımız namusumuz gibi koruduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarıdır. Ama bir de manevi sınırlarımız vardır, o da dünyanın neresinde şehitliğimiz varsa orası bizim manevi sınırımızdır. Biz oradan da sorumluyuz." dedi.

Mitingin ardından Çelik, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Çukurova Belediye Meclis Üyesi Adayı Mustafa Aslan Deveci'nin seçim irtibat ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Çelik, Adanaspor Kulüp Başkanı Bayram Akgül'ün vefat eden yengesi Ayyıldız Akgül'ün taziyesine katılarak, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

