31 mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

31 mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem
31 mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 31 Mart puan durumu açıklanıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında gelinler bugün ıspanaklı tavuklu börek yaptı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı programda her gün bir kişi çeyrek altını kazanıyor. Gelinim Mutfakta 31 Mart puan durumu Seda Sayan tarafından açıklanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta 31 Mart puan durumu açıklanıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında gelinler bugün ıspanaklı tavuklu börek yaptı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı programda her gün bir kişi çeyrek altını kazanıyor. Gelinim Mutfakta 31 Mart puan durumu Seda Sayan tarafından açıklanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim? İşte detaylar haberimizde...

31 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmadı. Puan durumu sonrası haberimize ekleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 31 MART PUAN

Gelinim Mutfakta 31 Mart puan durumunu Seda Sayan açıklayacak. Pazartesi günü en yüksek puanı Esra almıştı. 30 Mart Salı günü ise Ayten ve Esra 19 puanla gün birincisi olmuştu.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik İhsan Yavuz Özlem Zengin Ali İhsan Yavuz
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Bahar Candan Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 31 mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 15:40:28. #1.16#
title