31 mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 31 Mart puan durumu açıklanıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında gelinler bugün ıspanaklı tavuklu börek yaptı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı programda her gün bir kişi çeyrek altını kazanıyor. Gelinim Mutfakta 31 Mart puan durumu Seda Sayan tarafından açıklanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta 31 Mart puan durumu açıklanıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında gelinler bugün ıspanaklı tavuklu börek yaptı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı programda her gün bir kişi çeyrek altını kazanıyor. Gelinim Mutfakta 31 Mart puan durumu Seda Sayan tarafından açıklanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim? İşte detaylar haberimizde...

31 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmadı. Puan durumu sonrası haberimize ekleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 31 MART PUAN

Gelinim Mutfakta 31 Mart puan durumunu Seda Sayan açıklayacak. Pazartesi günü en yüksek puanı Esra almıştı. 30 Mart Salı günü ise Ayten ve Esra 19 puanla gün birincisi olmuştu.