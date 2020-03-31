31 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı
31 Mart 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Manşet
01:00 Stadyum
02:00 90'dan Sonra
03:00 İngiltere Premier Lig Özetler
03:30 La Liga Özetler
03:30 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 HAVA YARIŞLARI
04:15 Almanya Bundesliga Özetler
04:35 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI
05:00 Süper Lig Özetler
05:05 FREESTYLE
05:30 Futbol Anadolu
05:30 TFF 1. Lig Özetler
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 CANAVAR ARABALAR
07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları
07:50 Spor ve Sağlık
07:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
07:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper LigEn Güzel Goller
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:25 İngiltere Premier Lig Özetler
10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi
10:50 Süper Lig Goller
11:00 İngiltere - İtalya
11:00 Spor Manşet
12:30 ALMANYA BUNDESLİGA EN GÜZEL GOLLER
12:40 Süper Lig Goller
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
13:00 Spor Manşet
13:00 Spor Stüdyosu
14:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
15:00 Gündem Futbol
16:00 Spor Manşet
17:30 ALMANYA BUNDESLİGA EN GÜZEL ASİSTLER
17:40 Süper Lig Goller
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:30 Spor Ana Haber
20:00 Süper Lig Goller
20:00 Almanya Bundesliga En Güzel Goller
20:30 Liverpool Goller
21:00 Futbol Akşamı
21:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
21:30 Futbol Anadolu
22:00 Spor Artı
23:00 Almanya - Portekiz
23:00 90'dan Sonra
Kaynak: InterSinema.com