31 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı 31 Mart 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Manşet 01:00 Stadyum 02:00 90'dan Sonra 03:00 İngiltere Premier Lig Özetler 03:30 La Liga Özetler 03:30 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI 03:55 Takvim Yaprakları 04:00 HAVA YARIŞLARI 04:15 Almanya Bundesliga Özetler 04:35 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI 05:00 Süper Lig Özetler 05:05 FREESTYLE 05:30 Futbol Anadolu 05:30 TFF 1. Lig Özetler 06:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 CANAVAR ARABALAR 07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları 07:50 Spor ve Sağlık 07:50 Nedir, Nasıl Oynanır? 07:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR 07:55 Kamu Spotu: İşte Spor 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper LigEn Güzel Goller 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 İngiltere Premier Lig Goller 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:25 İngiltere Premier Lig Özetler 10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi 10:50 Süper Lig Goller 11:00 İngiltere - İtalya 11:00 Spor Manşet 12:30 ALMANYA BUNDESLİGA EN GÜZEL GOLLER 12:40 Süper Lig Goller 12:55 Kamu Spotu: Evde Spor 13:00 Spor Manşet 13:00 Spor Stüdyosu 14:00 Spor Bülteni 14:00 TBMM-TV 15:00 Gündem Futbol 16:00 Spor Manşet 17:30 ALMANYA BUNDESLİGA EN GÜZEL ASİSTLER 17:40 Süper Lig Goller 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 19:30 Spor Ana Haber 20:00 Süper Lig Goller 20:00 Almanya Bundesliga En Güzel Goller 20:30 Liverpool Goller 21:00 Futbol Akşamı 21:00 Futbolun En Büyük Sahnesi 21:30 Futbol Anadolu 22:00 Spor Artı 23:00 Almanya - Portekiz 23:00 90'dan Sonra Kaynak: InterSinema.com