31 Mart 2020 Haberleri
31 Mart 2020 Manşet Haberleri.
01.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 00:18
- Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü
- Fatih Altaylı, 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı yapan ünlülere sitem etti
- Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı
- Lucescu'dan 'Beşiktaş'a gidecek misiniz?' sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz
- Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
- Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum
- Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi
- Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız
- DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu
- İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı
- ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti
- Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi
- Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum
- ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi
- Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
- Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
- Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
- Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı
- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim
- 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı
- Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi
- Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
- Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu
- İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda
- Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı
- Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
- Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
- UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası
- Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
- Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
- 112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı
- İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu
- Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı
- Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
- Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
- Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız