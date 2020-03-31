31 Mart 2020 Fox Yayın Akışı
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Zuhal Topal, Fox, TV

31 Mart 2020 Fox Yayın Akışı

31 Mart 2020 Salı günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

31.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 06:45
31 Mart 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

01:15 Baraj

01:45 Temizlik Benim İşim

02:30 Yapışık Kardeşler

03:30 Zuhal Topal’la Sofrada

03:30 Temizlik Benim İşim

03:45 Kadın

04:45 Zuhal Topal’la Sofrada

05:30 Bana Sevmeyi Anlat

06:00 Her Yerde Sen

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Yasak Elma

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:15 Yasak Elma

20:15 Baraj

23:15 Öğretmen

23:30 Film

Kaynak: InterSinema.com

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