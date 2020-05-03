31 ile yönelik seyahat kısıtlaması yarın gece yarısına kadar uzatıldı
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31 ile yönelik seyahat kısıtlaması yarın gece yarısına kadar uzatıldı

31 ile yönelik seyahat kısıtlaması yarın gece yarısına kadar uzatıldı
03.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:32

İçişleri Bakanlığı, 15 günlük periyotlarla uzatılan 30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelik şehir giriş/çıkış kısıtlamasının, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'a kadar uzatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 15 günlük periyotlarla uzatılan 30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelik şehir giriş/çıkış kısıtlamasının, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18 Nisan'da 81 ilin valiliğine gönderilen "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri" konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışların bugün saat 00.00'a kadar sınırlandırıldığı hatırlatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan kısıtlamanın, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında değerlendirileceği ve tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlılığı için Bakanlığımızca 81 valiliğe gönderilen genelgeyle 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yoluyla (toplu ulaşım aracı, özel araç) yapılacak tüm giriş/çıkışlara ilişkin kısıtlama, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'a kadar uzatılmıştır. Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde verilecek karar doğrultusunda 4 Mayıs Pazartesi günü 31 ilimize ilişkin şehir giriş/çıkış kısıtlaması tedbirinin kapsamı ile ilgili bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır."

Açıklamada, uzatma kararına ilişkin valiliklerce gerekli önlemlerin alındığı vurgulanarak, "Tedbir kararına uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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