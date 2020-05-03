31 ile Seyahat Kısıtlaması Uzatıldı! İşte Açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada seyahat kısıtlamasının uzatıldığı açıklandı! Seyahat kısıtlaması hakkındaki detaylar haberimizde.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada seyahat kısıtlamasının uzatıldığı açıklandı! Seyahat kısıtlaması hakkındaki detaylar haberimizde.

Seyahat Kısıtlaması Ne Zaman Bitecek?

Yapılan açıklamada, "15 günlük periyotlarla uzatılan 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkış kısıtlaması tedbirlerinin kapsamı, yarın toplanacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'e kadar uzatıldı." cümlelerine yer verildi.

Koronavirüste Son Durum

2 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 124.375 oldu. Toplam can kaybı ise 3.336'ya yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.445, toplam iyileşen hasta sayısı ise 58.259 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 778 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.111.366 olduğu açıklandı.

30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mIfkoJANto

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2020