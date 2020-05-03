31 ile giriş-çıkış kısıtlaması 1 gün uzadı

31 şehri kapsayan giriş-çıkış kısıtlaması, kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere,yarın gece yarısına kadar uzatıldı.

31 şehri kapsayan giriş-çıkış kısıtlaması, kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere,yarın gece yarısına kadar uzatıldı. Son olarak 18 Nisan'da 15 günlük bir süre uzatımı olmuştu.

Kısıtlama bugün sona eriyordu.. İçişleri Bakanlığı süre dolmadan konuyla ilgili bir genelge yayımladı.

Genelgeye göre, giriş/ çıkış kısıtlaması tedbirlerinin kapsamı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, 04 Mayıs Pazartesi günü gece yarısına kadar uzatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA