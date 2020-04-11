31 ildeki sokağa çıkma yasağı başladı Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde 12 Nisan saat 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

Kaynak: AA