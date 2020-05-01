31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kayseri'de başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere kentin işlek cadde, sokak ve meydanları kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü.

Kaynak: AA