31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı
01.05.2020 01:02 | Son Güncelleme: 01.05.2020 01:04
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kayseri'de başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere kentin işlek cadde, sokak ve meydanları kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü.
Kaynak: AA