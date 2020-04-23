31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'ndan görüntü Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntü Sokaklardan detay AYDIN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
23.04.2020 01:03 | Son Güncelleme: 23.04.2020 01:04
Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'ndan görüntü
Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntü
Sokaklardan detay AYDIN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Aydın'da kısıtlama nedeniyle meydanlar boş kaldı.
Kaynak: AA