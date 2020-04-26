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31 ilde sessiz hafta sonu

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece yarısı sona eriyor.

26.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:21
31 ilde sessiz hafta sonu

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece yarısı sona eriyor. Kısıtlamanın son gününde de işlek cadde ve meydanlar sakinliğini korudu. 31 ili kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece yarısı sona eriyor. Kısıtlamanın son gününde heryer yine bomboştu. Megakent İstanbul'da binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi yarımada havadan görüntülendi.

Sadece tarihi yarımada değil elbette, normal zamanda iğne atsanız yere düşmeyecek olan meydanlar, cadde ve sokaklar da sakindi.

Toplu ulaşım ise sabah erken saatlerde hareketliydi. Kısıtlamadan muaf olanlar için seferler yapıldı.

Ekipler de kontrol noktalarında görev başındaydı. Yollarda olan sürücü ve yolcuların izin belgeleri istendi, maske ve araç içi yoğunluk kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlama bugün saat 24'te sona erecek.

(İHA)

31 ilde sessiz hafta sonu

Kaynak: İHA

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