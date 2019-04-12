31 İlde, 84 Komiser Yardımcısına Fetö'den Gözaltı Kararı

ANKARA merkezli 31 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' öncesi soruları alarak, komiser yardımcısı olan 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 75'i yakalanıp, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 2010 yılında yapılan 'Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda, soruları alarak, komiser yardımcısı olan, 13'ü aktif görevde 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüt üyelerinin sınav öncesi ulaştığı soruları alıp, sınavı kazandıkları saptanan ve FETÖ/PDY üyesi oldukları belirlenen kişilerin yakalanması için Ankara merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, şu ana kadar 75 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. - Ankara

Kaynak: DHA