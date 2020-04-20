31 ilde 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz" dedi.

Açıklamasının devamında Erdoğan, "Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımı tıbbi cihaz ve ilaç başta olmak üzere kritik tüm alanlarda sürdüreceğiz" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle