31 ilde 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı geliyor
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31 ilde 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz

20.04.2020 19:39 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:39
31 ilde 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz" dedi.

Açıklamasının devamında Erdoğan, "Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımı tıbbi cihaz ve ilaç başta olmak üzere kritik tüm alanlarda sürdüreceğiz" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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