31 gündür aralıksız yayın yapan Ludwig'in toplam kazancı belli oldu

Yayıncı 1 milyon doların üzerinde bir gelir elde etti.

Twitch yayıncısı Ludwig Ahgren 31 günlük aralıksız yaptığı Twitch yayınının sonuna geldi.

14 Mart Pazar günü canlı yayını başlatan Ludwig, kanala gelen her abone ve 500 bit bağış için yayın zamanlayıcısına 20 saniye ekledi. Yani kanala abone olan veya abonelik yerine 500 bit bağış atan her kişi yayının süresini uzatma şansına sahipti. Ludwig bu maraton devam ederken daha da işleri kızıştırıp eklenen süreyi 10 saniyeye bile indirdi.

Yayıncının kendi belirlediği limit olan 31 günlük yayın süresinin sonunda Ludwig, 740 saat izlendi. TwitchTracker'ın verilerine göre yayıncı 280.000'den fazla abone kazandı. Bu sayede 2018 yılında Ninja'nın 269.154'lik abone sayısı rekorunu da geçmeyi başardı.

Yayıncı toplamda 1.300.000 dolar para kazandı. Bu paranın 1 milyonluk payını ise 23 günde elde etti. Yayıncı, 17 adet kanal moderatörünün her birine 5.000 dolar ödeyeceğini söyledi.

Yayın süresi boyunca Ludwig yemek pişirdi, uyudu, egzersiz yaptı ve oyun oynadı. 5 arkadaşı ve kız arkadaşı ile birlikte yaşadığı Kaliforniya'daki evinde ortalama 43.000 seyirciye canlı yayın yaptı.

Ninja Ludwig'in, kendisine ait olan rekorunu geçmesine ise şöyle tepki verdi:

"Rekorlar kırılmak için vardır. Biraz üzülmediğimi söylesem yalan söylemiş olurum ama Twitch'deki yeni abone rekoruna sahip olduğun için seni tebrik ederim Ludwig"

Kaynak: Playerbros