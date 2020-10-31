31 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi
MKE Ankaragücü (Türk Telekom) FENERBAHÇEFraport-Tav Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.
Gaziantep FK (Eryaman)
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
FENERBAHÇEFraport-Tav Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.
BEŞİKTAŞ17.30 Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
TENİS13.00 TED 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası final müsabakalarıyla tamamlanacak.
TFF 1. Lig13.30 Giresunspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor (Giresun Atatürk)16.00 Bursaspor - Beypiliç Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
- Misli.com 2. Lig'de 8'inci, Misli.com 3. Lig'de ise 7'nci hafta maçları oynanacak.
ING BASKETBOL SÜPER LİGİ13.00 Bahçeşehir Koleji - HDI Sigorta Afyon Belediyesi (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)15.15 Aliağa Petkimspor - Galatasaray (Enka)17.30 Darüşşafaka Tekfen - Frutti Extra Bursaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)20.00 TOFAŞ - Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Fenerbahçe Öznur Kablo (Elazığ İl Özel İdare)14.00 BOTAŞ - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara DSİ Etlik)14.00 Samsun Canik Belediyespor - Nesibe Aydın (Mustafa Dağıstanlı)16.00 Bellona Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)17.30 Beşiktaş HDI Sigorta - Galatasaray (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ13.00 Galatasaray HDI Sigorta - PTT15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Karayolları15.30 Türk Hava Yolları - Çan Gençlik Kale Spor
20.00 Kuzeyboru - Fenerbahçe OPET
Kaynak: Demirören Haber Ajansı