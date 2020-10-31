31 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi
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31 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

31.10.2020 09:33 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:38
31 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

MKE Ankaragücü (Türk Telekom) FENERBAHÇEFraport-Tav Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü (Türk Telekom

FENERBAHÇE

Fraport-Tav Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ17.30 Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

TENİS13.00 TED 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası final müsabakalarıyla tamamlanacak. 

TFF 1. Lig13.30 Giresunspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor (Giresun Atatürk)16.00 Bursaspor - Beypiliç Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

- Misli.com 2. Lig'de 8'inci, Misli.com 3. Lig'de ise 7'nci hafta maçları oynanacak.

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ13.00 Bahçeşehir Koleji - HDI Sigorta Afyon Belediyesi (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)15.15 Aliağa Petkimspor - Galatasaray (Enka)17.30 Darüşşafaka Tekfen - Frutti Extra Bursaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)20.00 TOFAŞ - Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Fenerbahçe Öznur Kablo (Elazığ İl Özel İdare)14.00 BOTAŞ - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara DSİ Etlik)14.00 Samsun Canik Belediyespor - Nesibe Aydın (Mustafa Dağıstanlı)16.00 Bellona Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)17.30 Beşiktaş HDI Sigorta - Galatasaray (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ13.00 Galatasaray HDI Sigorta - PTT15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Karayolları15.30 Türk Hava Yolları - Çan Gençlik Kale Spor

20.00 Kuzeyboru - Fenerbahçe OPET


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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