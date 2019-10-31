31 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı
31 Ekim 2019 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş.
00:00 Hollanda - Senegal
00:50 Spor Artı
01:55 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş.
01:55 ABD - Japonya
02:45 Süper Lig Goller
03:00 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş.
03:00 ABD - Japonya
04:00 Futbol Aklı
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
09:45 TFF 1. Lig Panorama
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Set Sayısı
13:00 Spor Bülteni
13:30 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
13:55 İngiltere Premier Lig Panorama
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:10 Almanya Bundesliga Özetler
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:20 Süper Lig Goller
17:30 Spor Akşamı
18:15 Süper Lig Panorama
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 Spor Merkezi
20:30 İngiltere Premier Lig Özetler
21:00 Spor Ana Haber
22:00 Aktüel Futbol