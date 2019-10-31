31 Ekim 2019 Show Yayın Akışı

31.10.2019 06:45

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:45 Çukur

03:30 Aşk Ağlatır

05:30 Kuaförüm Sensin

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Aşk Ağlatır

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

Kaynak: InterSinema.com