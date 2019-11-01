31 Ekim 2019 Haberleri
31 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
01.11.2019 00:18
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- Polonyalı hakem Karolina Bojar, sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor!
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- Körfez ülkelerinde binlerce kadın, internet üzerinden yasadışı bir şekilde ev hizmetçisi olarak satılıyor!
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- MHP'li iki isimden Bülent Arınç'a 'KHK bir faciadır' tepkisi: Bir facia var, o da sensin
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- Ali Koç: Fenerbahçe en son kayrılan takımdır!
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çılgın projesini açıkladı!
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- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerlileşmeye gizli bir engel var, yapılan tüm engellemeleri yakından takip edeceğiz
- Son dakika: Selahattin Demirtaş 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye edildi
- Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü cinsel organını gösterince ortalık karıştı
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- Son Dakika: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçı Yusuf İslam'ı kabul etti: Lokomotif maketi hediye etti
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- MSB: Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının korunması bizim için onur meselesidir.
- Yeliz Yeşilmen'in ilk kez metroya bindiği anlar sosyal medyada alay konusu oldu
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- Son dakika: Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El Muhacir'in öldüğünü doğruladı
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- Irak'ta devam eden gösterilerin ardından Başbakan Abdulmehdi, istifa etmeyi kabul etti
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye başkanlarına hitap etti: 7. Büyük Kongremizde metal yorgunluğunun son izlerini de sileceğiz
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- Galatasaray, Ali Koç'un sahibi olduğu işletmenin sözleşmesini tazminatsız feshetti!
- PFDK'dan 3 Süper Lig takımına para cezası