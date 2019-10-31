31 Ekim 2019 Eurosport Yayın Akışı

31.10.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Haberler

00:05 Olimpiyat Oyunları

01:05 Alp Disiplini Dünya Kupası

02:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

03:00 Alp Disiplini Dünya Kupası

03:30 Snooker: Dünya Açık

05:00 Alp Disiplini Dünya Kupası

05:30 Olimpiyat Oyunları

06:00 Olimpiyat Oyunları

07:00 Superbike: Dünya Şampiyonası

07:30 Superbike Dünya Şampiyonası

08:00 Spor Otomobil: Wtcr

08:30 Snooker: Dünya Açık

09:25 Snooker: Dünya Açık

12:30 Snooker: Dünya Açık

14:25 Snooker: Dünya Açık

17:30 Snooker: Dünya Açık

18:30 Superbike: Dünya Şampiyonası

19:00 Superbike Dünya Şampiyonası

19:30 Tüm Sporlar: Watts

19:40 Alp Disiplini Dünya Kupası

20:25 Alp Disiplini Dünya Kupası

21:10 Alp Disiplini Dünya Kupası

21:55 Haberler

22:00 Snooker: Dünya Açık

Kaynak: InterSinema.com