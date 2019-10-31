31 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
31 Ekim 2019 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
01:00 Maç Saati
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Dünden Bugüne
10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri
11:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
15:30 Haftanın Öyküleri
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
17:00 Türkiye'de Haftanın Golleri
17:30 Taraftar
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 Özel Röportaj
19:30 Dünden Bugüne
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:30 Ali Koç Özel
22:30 Futbolun Şehirleri
23:00 Taraftar
23:15 Süper Lig Top 10