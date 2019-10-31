31 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

31.10.2019 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

01:00 Maç Saati

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Dünden Bugüne

10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

11:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

15:30 Haftanın Öyküleri

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

17:00 Türkiye'de Haftanın Golleri

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 Özel Röportaj

19:30 Dünden Bugüne

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

20:30 Ali Koç Özel

22:30 Futbolun Şehirleri

23:00 Taraftar

23:15 Süper Lig Top 10

Kaynak: InterSinema.com