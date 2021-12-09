31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık tatil mi?

2022 yılbaşı için geri sayıma geçilirken 31 Aralık tatil mi, 31 Aralık Cuma günü tatil mi? gibi sorular akıllara geldi. 1 Ocak tatil mi? Yılbaşı ne zaman? gibi soruların akıllara geldiği bugünlerde Yılbaşında kaç gün tatil olacak, Yılbaşında hangi günler tatil? gibi soruların cevapları merak ediliyor? 2020 yılbaşı için geri sayıma geçilirken 31 Aralık tatil mi, 31 Aralık Salı günü tatil mi gibi sorular akıllara geldi.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık Cuma günü resmi tatil günleri içinde değildir. Bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi 31 Aralık Cuma günü mesai yapılacak.

1 OCAK TATİL Mİ?

1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelseydi resmi tatil olacaktı.

YILBAŞI NE ZAMAN?

31 Aralık 2021 gecesini 1 Ocak 2022'ye bağlayan gece yılbaşı kutlanacak.

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve bir sonraki yılın başlangıcı. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.

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