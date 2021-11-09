31 Aralık tatil mi 2021? 31 Aralık hangi gün?
2021 yılı için sona yaklaşırken vatandaşlar yeni yıl planı yapmaya başladı. 31 Aralık tatil mi 2021? 31 Aralık hangi gün? 31 Aralık'ta yarım gün mü tatil? 31 Aralık'ta nereler açık? soruları internette en fazla aratılan sorular arasına girdi.
2022 yılbaşı için geri sayıma geçilirken 31 Aralık tatil mi, 31 Aralık Cuma günü tatil mi? gibi sorular akıllara geldi. 1 Ocak tatil mi? Yılbaşı ne zaman? gibi soruların akıllara geldiği bugünlerde Yılbaşında kaç gün tatil olacak, Yılbaşında hangi günler tatil? gibi soruların cevapları merak ediliyor? 2020 yılbaşı için geri sayıma geçilirken 31 Aralık tatil mi, 31 Aralık Salı günü tatil mi gibi sorular akıllara geldi.
31 Aralık Cuma günü resmi tatil günleri içinde değildir. Bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi 31 Aralık Cuma günü mesai yapılacak.
1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelseydi resmi tatil olacaktı.
31 Aralık 2021 gecesini 1 Ocak 2022'ye bağlayan gece yılbaşı kutlanacak.
Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve bir sonraki yılın başlangıcı. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.