31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün tatil olacak mı? 31 Aralık yarım gün çalışma olacak mı?

Türkiye Koronavirüs Tedbirleri kapsamında yapılan son kabine toplantısında Yılbaşı için sınırlama ve yasaklamalara karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada Yılbaşı kutlamaları ve toplanmaları için ciddi tedbirler alındığını duyurdu. Son yapılan açıklama sonrası vatandaşların aklında 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün tatil olacak mı? 31 Aralık yarım gün çalışma olacak mı? Yılbaşı Takvimi açıklandı mı? gibi sorular merak uyandırmaya başladı. 2021 Yılbaşı tatili kaç gün olacak sorusu İçişleri Bakanlığı tarafından 3 gün olarak belirlendi. Yılbaşı izni 4 gece 3 gün olarak belirlendi. 31 Aralık Perşembe ve 4 Ocak Pazartesi aradı Yılbaşı tatili olarak resmi tatil ilan edildi.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, 31 ARALIK YARIM GÜN TATİL Mİ?

Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak olan Yılbaşı yasakları 31 Aralık 2020 Perşembe günü bekliyor. Bu kapsamda çalışanlar 31 Aralık Perşembe tatil mi sorularını soruyor. Yılbaşı Takvimi ve resmi tatillere bakıldığı zaman 1 Ocak 2021 günü resmi tatil olarak görülüyor. Yani 31 Aralık tatil ya da resmi tatil değil. 31 Aralık yarım gün mü sorusu da kurumdan kuruma değişiyor. Fakat resmi olarak 31 Aralık tüm iş günü olarak geçiyor. Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ve kısıtlaması normal şartlarda 3 gün olarak belirlendi. Buna göre 1 Ocak 2021 Cuma, 2 Ocak 2021 Cumartesi, 3 Ocak 2021 Pazar tüm gün, 4 Ocak 2021 Pazartesi ise 05:00'a kadar yılbaşı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yılbaşı kısıtlaması ve yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21:00'da başlayacak.