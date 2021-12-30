31 Aralık Cuma (yılbaşı) PTT açık mı, yarım gün mü?
31 Aralık Cuma, 2021'in son günü PT'nin açık olup olmadığı merak edilirken tam gün mü, yarım mü mesai yaptığı araştırıldı. Peki, 31 Aralık Cuma (yılbaşı) PTT açık mı, yarım gün mü?
Yılbaşı öncesi PTT ile ilgili araştırmalar sıklaştı ve 31 Aralık Cuma (yılbaşı) PTT açık mı, yarım gün mü gibi onlar merak edildi. Peki, 31 Aralık Cuma (yılbaşı) PTT açık mı, yarım gün mü? İşte, detaylar…
31 ARALIK CUMA (YILBAŞI) PTT AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık Cuma günü PTT açık olup tam gün mesai yapacaktır. 1 Ocak Cumartesi günü ise sadece tatil günü prosedürleri uygulanacaktır.
2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı/ 1 GÜN TATİL
23 Nisan/ 1 GÜN TATİL
1 Mayıs/ 1 GÜN TATİL
Ramazan Bayramı/ 3 GÜN TATİL
19 Mayıs/ 1 GÜN TATİL
Kurban Bayramı/ 4.5 GÜN TATİL
15 Temmuz/ 1 GÜN TATİL
30 Ağustos/ 1 GÜN TATİL
29 Ekim/ 1,5 GÜN TATİL
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