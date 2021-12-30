Yılbaşı öncesi PTT ile ilgili araştırmalar sıklaştı ve 31 Aralık Cuma (yılbaşı) PTT açık mı, yarım gün mü gibi onlar merak edildi. Peki, 31 Aralık Cuma (yılbaşı) PTT açık mı, yarım gün mü? İşte, detaylar…

31 ARALIK CUMA (YILBAŞI) PTT AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık Cuma günü PTT açık olup tam gün mesai yapacaktır. 1 Ocak Cumartesi günü ise sadece tatil günü prosedürleri uygulanacaktır.

2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı/ 1 GÜN TATİL

23 Nisan/ 1 GÜN TATİL

1 Mayıs/ 1 GÜN TATİL

Ramazan Bayramı/ 3 GÜN TATİL

19 Mayıs/ 1 GÜN TATİL

Kurban Bayramı/ 4.5 GÜN TATİL

15 Temmuz/ 1 GÜN TATİL

30 Ağustos/ 1 GÜN TATİL

29 Ekim/ 1,5 GÜN TATİL

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