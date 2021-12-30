31 Aralık Cuma (yılbaşı) bankalar açık mı, yarım gün mü? - Haberler
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31 Aralık Cuma (yılbaşı) bankalar açık mı, yarım gün mü?

31 Aralık Cuma (yılbaşı) bankalar açık mı, yarım gün mü?
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31 Aralık Cuma, 2021'in son günü bankalarin açık olup olmadığı merak edilirken tam gün mü, yarım mü, mesai yaptığı araştırıldı. Peki, 31 Aralık Cuma (yılbaşı) bankalar açık mı, yarım gün mü?

Yılbaşı öncesi bankalar ile ilgili araştırmalar sıklaştı ve 31 Aralık Cuma (yılbaşı) bankalar açık mı, yarım gün mü gibi onlar merak edildi. Peki, 31 Aralık Cuma (yılbaşı) bankalar açık mı, yarım gün mü? İşte, detaylar…

31 ARALIK CUMA (YILBAŞI) BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık Cuma günü bankalar açık olup tam gün mesai yapacaktır. 1 Ocak Cumartesi günü ise sadece tatil günü prosedürleri uygulanacaktır.

2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı/ 1 GÜN TATİL

23 Nisan/ 1 GÜN TATİL

1 Mayıs/ 1 GÜN TATİL

Ramazan Bayramı/ 3 GÜN TATİL

19 Mayıs/ 1 GÜN TATİL

Kurban Bayramı/ 4.5 GÜN TATİL

15 Temmuz/ 1 GÜN TATİL

30 Ağustos/ 1 GÜN TATİL

29 Ekim/ 1,5 GÜN TATİL

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