31 Aralık 2022 Haberleri
31 Aralık 2022 Manşet Haberleri.
- Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi
- Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiye İzmir'e çıktı
- Bir zamanlar 'Kürt yoktur' diyen CHP'nin kanalında 'Keçe Kurdan' türküsüyle yeni yıl kutlandı
- Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu
- AK Partili Metiner'den Bülent Arınç'a 'Erdoğan' sorusu: Neden sadece Soylu ve Bahçeli dedin?
- Survivor All Star fragmanı yayınlandı! İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımı
- Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranının ünlü şarkıcının evine geldiği anlar kamerada
- Karantinada olması gereken evli çift, yılbaşı için dışarı çıkarken polise yakalandı
- Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü
- Yılbaşına saatler kala Taksim'de hareketlilik! İstiklal Caddesi'ne akın var
- Merve Boluğur ve sevgilisi, muhabirin sorusunu duyunca kaçtı
- Süper Final maçı öncesi Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
- Acı tesadüf! Geçen yıl aynı tarihte ölen eşinin mezarına gitti, dönüşte feci şekilde can verdi
- Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı
- Minik Talha'yı hayattan kopartan kaza güvenlik kamerasında! Panikleyen şoför çocuğu ikinci kez ezdi
- Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı
- Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 163 kişi vefat etti, 40 bin 786 yeni vaka tespit edildi
- Brezilya'da 1.3 ton uyuşturucu yakalanan özel jetin sahibi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
- Sedat Peker suç örgütü davasında ara karar: 12 sanık tahliye oldu
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- Avustralya, 2022'yi muazzam bir havai fişek gösterisiyle karşıladı
- Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi başladı! Tüm Türkiye'nin gözü 120 milyon liralık büyük ikramiyede
- Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı
- CHP il başkanlığına ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi! Başkanın iki oğlu gözaltına alındı
- Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Kolunu kaplanın kafesine soktu, sonrası korkunç
- Minik Talha beton mikserinin altında kaldı, oğlunu kanlar için gören anne feryat etti
- Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Cibilliyeti bozuk' sözlerine yanıt
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- Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı
- Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
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- Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribine yakalandı
Yılbaşı büyük ikramiyesi için bilet aldınız mı? #Yılbaşı | #Yeniyıl— Haberler (@Haberler) December 31, 2021
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