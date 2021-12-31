31 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:35 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 Futbol Aklı

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Goller

09:25 Spor Toto 1. Lig Goller

09:35 2021 Derleme

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 TBMM-TV

17:45 Spor Toto Süper Lig Panorama

18:00 Spor Merkezi

19:50 2021 Derleme

20:00 Spor Akşamı

21:00 Taktik Analiz

23:00 Başlama Vuruşu

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet