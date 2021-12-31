31 Aralık 2021 Eurosport Yayın Akışı
31 Aralık 2021 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Kayakla Atlama: Dört Tepe
00:55 Haberler
01:00 Hall Of Fame: Salt Lake City
02:00 Unlocked
02:20 Bisiklet: Liege-bastogne-liege
03:30 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
05:00 Bisiklet: Flandre Turu
07:00 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
09:30 Wheels And Heels
10:00 Eurosport Winter Pass
10:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
11:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
11:30 Kayakla Atlama: Dört Tepe
12:20 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:30 Kayaklı Koşu: Tour De Ski
16:15 Kayaklı Koşu: Tour De Ski
17:15 Kayakla Atlama: Dört Tepe
18:45 Alp Disiplini Dünya Kupası
19:30 Biatlon: World Challenge
20:15 Biatlon: World Challenge
20:45 Alp Disiplini Dünya Kupası
21:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
21:55 Haberler
22:00 Haberler
22:05 Kayakla Atlama: Dört Tepe
23:10 Kayaklı Koşu: Tour De Ski
23:55 Alp Disiplini Dünya Kupası
InterSinema.com - Son Dakika Haberleri