31 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
31 Aralık 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Aktüel Futbol
03:25 Süper Lig Özetler
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:25 Almanya Bundesliga Özetler
04:50 Takvim Yaprakları
04:55 Futbol Anadolu
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:50 TFF 1. Lig Goller
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:55 İstanbulspor A.Ş. - Adana Demirspor
18:55 Hava Durumu
19:00 Başlama Vuruşu
21:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
22:00 2020 Almanak
22:30 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com