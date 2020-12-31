31 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
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31 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

31.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 31.12.2020 06:46
31 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

31 Aralık 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Aktüel Futbol

03:25 Süper Lig Özetler

04:00 TFF 1. Lig Özetler

04:25 Almanya Bundesliga Özetler

04:50 Takvim Yaprakları

04:55 Futbol Anadolu

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Goller

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:50 TFF 1. Lig Goller

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:55 İstanbulspor A.Ş. - Adana Demirspor

18:55 Hava Durumu

19:00 Başlama Vuruşu

21:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

22:00 2020 Almanak

22:30 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com

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