31 Aralık 2020 Star Yayın Akışı
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31 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

31.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 31.12.2020 06:47
31 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

31 Aralık 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Neşeli Hayat

00:30 Dizi

01:17 Akrep

02:20 Hep Yek

03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:30 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı

20:00 İbo Show Yılbaşı

22:30 Bayi Toplantısı

Kaynak: InterSinema.com

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