31 Aralık 2020 kanalların yayın akışı! Tv 8, ATV, Kanal D, Show TV yayın akışı!
31.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:53
Her yıl televizyon ekranlarında yılbaşı gecesi birbirinden eğlenceli programlar yer almaktadır. 31 Aralık 2020 kanalların yayın akışı! Tv 8, ATV, Kanal D, Show TV yayın akışı!
Kanalların yılbaşı gecesi en çok izlenen programlar haberimizde yer almaktadır. 31 Aralık 2020 kanalların yayın akışı! Tv 8, ATV, Kanal D, Show TV yayın akışı!
TV 8 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
SHOW TV 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00
Güldür Güldür Show
KANAL D 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00
Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel
ATV 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00
Kim Milyoner Olmak İster?/ Yılbaşı Özel
STAR TV 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00
İbo Show Yılbaşı Özel