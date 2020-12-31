31 Aralık 2020 kanalların yayın akışı! Tv 8, ATV, Kanal D, Show TV yayın akışı!
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31 Aralık 2020 kanalların yayın akışı! Tv 8, ATV, Kanal D, Show TV yayın akışı!

31.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:53
31 Aralık 2020 kanalların yayın akışı! Tv 8, ATV, Kanal D, Show TV yayın akışı!

Her yıl televizyon ekranlarında yılbaşı gecesi birbirinden eğlenceli programlar yer almaktadır. 31 Aralık 2020 kanalların yayın akışı! Tv 8, ATV, Kanal D, Show TV yayın akışı!

Kanalların yılbaşı gecesi en çok izlenen programlar haberimizde yer almaktadır. 31 Aralık 2020 kanalların yayın akışı! Tv 8, ATV, Kanal D, Show TV yayın akışı!

TV 8 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

31 Aralık 2020 kanalların yayın akışı! Tv 8, ATV, Kanal D, Show TV yayın akışı!

SHOW TV 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00

Güldür Güldür Show

31 Aralık 2020 kanalların yayın akışı! Tv 8, ATV, Kanal D, Show TV yayın akışı!

KANAL D 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel

31 Aralık 2020 kanalların yayın akışı! Tv 8, ATV, Kanal D, Show TV yayın akışı!

ATV 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00

Kim Milyoner Olmak İster?/ Yılbaşı Özel

31 Aralık 2020 kanalların yayın akışı! Tv 8, ATV, Kanal D, Show TV yayın akışı!

STAR TV 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00

İbo Show Yılbaşı Özel

31 Aralık 2020 kanalların yayın akışı! Tv 8, ATV, Kanal D, Show TV yayın akışı!
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