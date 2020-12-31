31 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı
31 Aralık 2020 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Kayakla Atlama
00:55 Haberler
01:00 Rally Raid
01:30 Olimpiyat Oyunları
02:30 Olimpiyat Oyunları
03:30 Bisiklet
05:00 Snooker
07:00 Bisiklet
09:00 Futbol
09:00 Snooker
10:30 Bisiklet
10:30 Tenis
11:30 Tenis
11:30 Bisiklet
12:30 Bisiklet
12:30 Tenis
13:30 Alp Disiplini
13:30 Kayakla Atlama
14:15 Alp Disiplini
14:30 Kayakla Atlama
15:00 Alp Disiplini
15:45 Kayakla Atlama
16:00 Alp Disiplini
17:00 Kayakla Atlama
17:15 Alp Disiplini
18:15 Alp Disiplini
19:00 Haberler
19:05 Alp Disiplini
19:20 Kayakla Atlama
20:30 Futbol
20:30 Kayakla Atlama
21:55 Haberler
22:00 Tenis
22:00 Bisiklet
23:30 Bisiklet
23:30 Tenis
Kaynak: InterSinema.com