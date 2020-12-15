31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak
15.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:51
31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.
31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici