31. Ankara Uluslararası Film Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi
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Film Festivali, Ankara, Kültür Sanat

31. Ankara Uluslararası Film Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4-14 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan 31. Ankara Uluslararası Film Festivali ertelendi.

02.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:52
31. Ankara Uluslararası Film Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4-14 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan 31. Ankara Uluslararası Film Festivali ertelendi.

Ankara Uluslararası Film Festivali'nden yapılan yazılı açıklamada, 25 Mart itibarıyla başvuru sürecinin tamamlandığı festivale, 1278 film başvurusunun yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmelerin jüri tarafından devam ettiği, sonuçların ise ileriki günlerde açıklanacağı bildirilerek festivalin, ileri bir tarihte gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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